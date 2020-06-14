Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео

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Пара молодых людей занялась сексом на Хохловской площади в Москве, которую называют Ямой. Очевидцы сняли это на видео, его опубликовало издание «Подъем» в Telegram-канале.

На кадрах видно, как голые девушка и молодой человек лежат посреди площади и целуются, а вокруг них собрались прохожие, которые смеются и снимают их на камеры своих телефонов. В ответ герои видеозаписи тоже радуются.

По информации издания, по факту инцидента в полицию никто не обращащся.

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