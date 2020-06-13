В российском регионе во время изоляции устроили опен-эйр

На территории одного из парков отдыха в Орловской области, несмотря на режим самоизоляции, прошла вечеринка под открытым небом. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Как стало известно, опен-эйр устроили в лесу недалеко от парка отдыха «Горки». Ориентировочно, его посетили несколько сотен человек. На кадрах видно, как гости танцуют, поют песни и жгут пиротехнику.

Отмечается, что режим самоизоляции в российском регионе продлен до 30 июня. Согласно ему, массовые мероприятия запрещены.

Ранее власти Тверской области, исходя из предписаний Роспотребнадзора, приняли решение об отмене фестиваля «Нашествие» в этом году из-за коронавируса.

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