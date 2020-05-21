Российские секс-шопы выставили на продажу из-за убытков на фоне эпидемии

Владелец сети секс-шопов в России «Розовый кролик» Максимилиан Лапин выставил на продажу 35 магазинов из-за убытков на фоне эпидемии. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Основатель сети решил продать магазины в Санкт-Петербурге, Москве и в Крыму, так как арендодатели не предоставили скидок во время ограничений из-за пандемии. Он также рассказал, что понес убытки в размере десятков миллионов рублей. По его словам, реализация товаров для взрослых через интернет не помогла покрыть потери.

Лапин рассчитывает выручить за магазины около 278 миллионов рублей, затем вложить средства в развитие других проектов.

В апреле сообщалось, что в американские больницы завезли маски и перчатки из секс-шопа. Тысячи медицинских масок, лицевых щитков и перчаток учреждениям Лос-Анджелеса пожертвовала местная компания SexToyDistributing.

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