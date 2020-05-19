Покупателей в секс-шопах поймали на незнании основ секса

Работники секс-шопов в треде на Reddit принялись обсуждать самые странные случаи, которые приключались с их клиентами. Вирусный пост собрал больше трех тысяч комментариев, в которых продавцы рассказали о том, что многие покупатели не знали основ секса.

Так, юзер Lutang247 вспомнил, что к нему в магазин приходили молодые люди, чтобы купить игрушку для своих девушек. «Я обычно спрашивал, ищут ли они что-то для стимуляции клитора или же для точки G? Многие понятия не имели о клиторной стимуляции. Они искали вещь, которую можно просто засунуть в нее», — объяснил рассказчик. Юзер с ником notachadbro поймал одного из покупателей на том, что тот считал, будто клитор находится глубоко в теле женщины. «Поэтому он искал достаточно длинный дилдо», — добавил он.

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Очень многие посетители секс-шопов считают, что они могут вернуть не понравившийся им товар, сообщил пользователь barkoholic. «Если бы индустрия так работала, у всех давно был бы гепатит», — заверил он. Также многие считают, что им никогда не потребуется лубрикант. «Даже когда я объяснял, что это необходимо, покупатели говорили, что это для старых леди», — описал bugkiss.

Пользователи также указывали на то, что клиенты имели слабое представление о способностях собственного тела и тела партнера, о гигиене. Часть из них также верит в вещи, которых на самом деле не существует — например, многие спрашивали о кремах, увеличивающих размер полового органа.

15 мая жительница Нью-Йорка по имени Ариана рассказала о том, как обнаружила, что она асексуальна. Она также призналась, что никогда не была в отношениях, но несколько раз влюблялась в других людей. Девушка призналась, что готова встречаться как с асексуальными, так и не с асексуальными людьми, потому что для нее важнее то, какой человек перед ней.

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