Девушка начала встречаться с «идеальным парнем» и распознала в нем трансгендера

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA-bftrans817 описала «идеальные» отношения с парнем, которые испортила одна деталь: через полгода после их начала девушка распознала в своем молодом человеке трансгендера.

По ее словам, в самом начале отношений ее молодой человек попросил сократить количество физических контактов из-за полученной им ранее психологической травмы. «И все было прекрасно! Я притрагивалась к нему только когда он чувствовал себя комфортно. У нас была особая эмоциональная химия», — поведала рассказчица.

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Из-за вспышки коронавируса пара стала встречаться намного реже: молодой человек работал в службе жизнеобеспечения. В марте девушка предложила переехать к нему, и парень согласился. Живя в одном доме, молодые люди продолжали воздерживаться от секса, что сильно било по девушке. ThrowRA-bftrans817 рассказала, что очень сильно хотела вступить в связь со своим возлюбленным и сказала ему об этом напрямую, когда они вместе смотрели кино.

«Он поцеловал меня и затем расплакался», — вспомнила героиня. Когда же молодой человек успокоился, он рассказал девушке правду: он является трансгендером, не прошедшим через операцию по смене пола. По словам рассказчицы, она думала о том, чтобы завести семью с этим человеком. При этом она подчеркнула, что сексуальное влечение у нее вызывают только партнеры противоположного пола.

«Я собрала необходимые вещи и уехала в свою квартиру. Я плакала. Очень много пила», — описала ThrowRA-bftrans817. Ее бойфренд писал ей сообщения, однако она присылала ему лишь короткие ответы. «Кто-то был в такой ситуации? Я не знаю, как поступить», — поделилась девушка.

14 мая пользователь Reddit рассказал, что подарил своему отцу ДНК-тест, чтобы доказать его кровное родство с дедом. Результат теста показал, что биологическим отцом его родственника является мужчина, с которым его бабушка закрутила роман в молодости. По его словам, ничего хуже для своего отца он в жизни не делал, отчего чувствовал себя ужасно. Тем не менее, мужчины обсудили произошедшее и пришли к выводу, что лучше знать правду.

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