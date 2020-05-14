Сын подарил отцу ДНК-тест и случайно раскрыл семейную тайну

Пользователь Reddit с ником ButtsNFartsNPoops рассказал историю, которая приключилась с ним и его отцом. Юзер подарил мужчине на день рождения ДНК-тест, результат которого случайно раскрыл семейную тайну.

«Моему отцу в детстве часто говорили, что он не биологический сын моего дедушки. По слухам, у бабушки была интрижка с мужчиной по имени Тиллери (Tillery) как раз в тот период, когда она забеременела», — начал юзер. Однако он отметил, что сами бабушка с дедушкой все это отрицали. Рассказчик подчеркнул, что с возрастом его отец стал похож на деда, из-за чего сомнений в их родстве не возникало.

Тогда ButtsNFartsNPoops решил поставить точку в этой истории и купил набор для проведения ДНК-теста. Его результаты он решил преподнести отцу в качестве подарка на 61-й день рождения. «Мы нервничали, пока ждали. Через несколько недель пришли результаты. Там не было никого похожего на деда. Зато вероятным биологическим отцом был назван мужчина по имени Тиллери», — поведал юзер. По его словам, ничего хуже для своего отца он в жизни не делал, отчего чувствовал себя ужасно.

Позднее мужчины обсудили произошедшее. Отец рассказчика заметил, что ему нужно было время, чтобы совладать с чувством разочарования. «Но теперь он сильнее ценит своего папу и считает, что тот на самом деле все знал, но не говорил», — сказал пользователь.

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