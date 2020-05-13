Боящимся делать первый шаг в отношениях девушкам дали совет

Пользователь Reddit с ником @Hkr0067 дал совет девушкам, которые никогда не делают первый шаг в отношениях, потому что боятся, что это «отпугивает» мужчину. Автор поста назвал такую точку зрения устаревшей и составил несколько рекомендаций о том, как позвать мужчину на свидание.

Он отметил, что девушкам стоит вести себя вежливо и мягко, а не преследовать понравившихся мужчин, а также уважать их время. «Скажите ему, что вы о нем думаете, а затем позовите на свидание», — порекомендовал пользователь Reddit. Кроме того, автор поста отметил, что девушки должны быть готовы услышать «нет» в ответ на свое предложение.

@Hkr0067 добавил, что, отказываясь делать первый шаг, девушки часто упускают потенциальных партнеров, который не поняли их сигналов. Он также обратил внимание читательниц на то, что если мужчина отказывается от свидания, то это происходит не потому, что девушка сама позвала его, а потому, что она ему не понравилась. Автор поста уточнил, что сам находит такое поведение весьма привлекательным.

В апреле специалисты Роскачества дали россиянам советы для успешных онлайн-знакомств. Заслуживающими доверие приложениями они посчитали Badoo, Tinder и «Мамба», однако напомнили пользователям об опасность стать жертвой мошенников, вытягивающих из пользователей личную информацию с целью последующего шантажа.

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