Парень составил резюме для свиданий и стал объектом насмешек

Парень по имени Джеймс стал объектом насмешек после того, как в ответ на шуточную просьбу девушки прислать сопроводительное письмо, прежде чем приглашать ее на свидание, отправил ей составленное по всем правилам резюме. В документе, который опубликовала пользовательница по имени Kristii, многих смутило то, что молодой человек считает себя «маминым мальчиком» и использует мизогинную лексику.

В резюме молодой человек указал цель обращения, контактные данные, а также перечислил свои преимущества в качестве бойфренда. Джеймс сообщил, что он веселый и остроумный человек, который не относится к себе слишком серьезно. Парень также похвастался своим чувством стиля: он не носит вещи в клетку и карго-шорты.

Кроме того, Джеймс назвал себя маминым мальчиком, отметил, что после выпуска точно получит хорошую работу, и дал контакты своих бывших подружек на тот случай, если понадобятся рекомендации о нем как о бойфренде. Некоторые пользователи Twitter посчитали проделанную молодым человеком работу милой и посоветовали девушке пойти на свидание.

Однако многие возмутились из-за использования мизогинной лексики: Джеймс написал, что мама воспитала его так, что к хорошим девушкам нужно относиться как к золоту, но добавил, что это правило «не касается шлюх». По мнению некоторых комментаторов, такие заявления говорят о том, что он на самом деле не уважает женщин.

Некоторые написали, что Джеймс слишком скучный, чтобы идти с ним на свидание. Многие пользователи также посчитали странным и подозрительным то, что он так много написал о своей маме: в резюме он упомянул ее пять раз.

Ранее в феврале 23-летняя американка рассказала о мести приславшему ей непрошеные интимные снимки незнакомцу. Получив фотографии гениталий постороннего мужчины, она решила разыграть его и сообщила, что порноблокировщик в ее телефоне автоматически отправляет подобные снимки в полицию.

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