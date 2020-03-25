Сваха из «Давай поженимся!» дала советы о знакомствах во время карантина

Сваха из телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала о том, как одиноким людям можно познакомиться во время карантина из-за коронавируса. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она напомнила, что современные технологии дают возможность избежать личного контакта на этот период.

Ведущая раскрыла, что лучшим способом в такой ситуации будут сайты и приложения для знакомств, в том числе и Tinder. «Единственное — не зависать в переписке и сразу переходить к живому общению, но через Skype», — дала совет Сябитова.

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По словам телеведущей, если организовать общение таким образом, то через 1,5 месяца, после окончания карантина, «уже будет конкретный кандидат, который будет проверен».

Сябитова добавила, что в такой сложный период нужно не бояться задавать неприятные вопросы. Она посоветовала уточнять у потенциальных партнеров паспортные данные, состав семьи, черты характера, а также узнать у собеседника, зачем ему нужна семья. По ее мнению, на дистанционных встречах нужно действовать именно так. На личных свиданиях лучше дать возможность просто настроиться, уверена телесваха.

Ранее Сябитова рассказала, как карантин из-за коронавируса повлияет на количество разводов. По ее словам, вынужденная изоляция станет серьезным испытанием для множества пар.

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