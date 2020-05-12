Мужчина с шизофренией принял розыгрыш друзей за галлюцинацию и попал в больницу

Пользователь Reddit с ником Drudawgthedrood поделился историей о том, как попал в больницу, приняв розыгрыш друзей за обострение шизофрении. Мужчина отметил, что, хотя никто не знал о его заболевании, он больше не хочет общаться с этими людьми. Автор поста попросил других пользователей оценить, правильно ли он поступил, и большинство комментаторов поддержали его.

Drudawgthedrood рассказал, что узнал о своем диагнозе, когда ему было 22 года. Он состоит в группах для людей с таким же заболеванием и принимает лекарства. Друзьям о диагнозе он не рассказывал, поэтому большинство людей в его окружении принимали его поведение за чудачество.

Проблема произошла, когда друзья решили его разыграть. Они облачились в странные костюмы (к примеру, один из них был в шляпе волшебника, а другой — в образе динозавра) и начали выдвигать различные конспирологические теории, делая вид, что говорят самые обычные вещи. Их поведение сильно напугало Drudawgthedrood — он принял их розыгрыш за галлюцинацию. Мужчина подумал, что его таблетки перестали работать, и обратился в больницу, где провел несколько дней. После выписки он признался участникам розыгрыша в своем диагнозе и объяснил, что с ним произошло. Друзья долго просили у него прощения, однако автор поста проигнорировал их извинения и решил, что больше не хочет общаться с этими людьми.

В комментариях пользователи Reddit поддержали Drudawgthedrood. «Если смеются не обе стороны, то это не розыгрыш, а издевательство», — написал Boliele. Другой пользователь отметил, что друзья автора поста поступили как садисты и устроили травлю, а не веселье. Он порекомендовал мужчине больше не общаться с этими людьми и не переживать из-за того, что он скрыл от них свой диагноз.

В апреле сообщалось, что житель Саудовской Аравии был арестован после публикации в Snapchat ролика, в котором он напоил жену чаем, приготовленным с водой из унитаза. Пранкеры подозревают в том, что он умышленно подвергал опасности здоровье других людей, за это ему может грозить крупный штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет.

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