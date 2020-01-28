Блогер сымитировал смерть возлюбленной ради популярности и остался в одиночестве

Популярный канадский YouTube-блогер ImJayStation, имеющий 5,44 миллиона подписчиков, признался, что сымитировал смерть своей подруги Алексии Марано (Alexia Marano). Как сообщает The Independent, блогер считал, что мистификация поможет ему нарастить популярность.

В одном из своих видео он рассказал, что его возлюбленная погибла по вине пьяного водителя. Затем блогер опубликовал ролик, снятый, по его утверждению, с целью почтить память Марано. Кроме того, ImJayStation разместил видео, в котором он якобы общался с духом девушки с помощью спиритической доски.

Позже канадец признался, что Марано на самом деле жива и чувствует себя хорошо, однако их отношения закончены. Он также попросил прощения у близких девушки за то, что им пришлось пережить из-за его роликов. ImJayStation утверждает, что после публикации видео со спиритической доской они с Марано планировали «воскресить» ее, однако этого не произошло, и блогер остался в одиночестве. «Сейчас моя девушка ушла, а у меня серьезные проблемы», — добавил он.

Ранее блогерша Джулиетт Брамти разгневала фанатов, рассказав о том, как четыре месяца разыгрывала измену перед своим мужем Луисом. Девушка назвала свою шутку «лучшим и самым реалистичным пранком на свете», однако многие ее подписчики посчитали розыгрыш слишком жестоким.

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