Блогер нашел способ обманом попасть в бизнес-класс и был раскритикован

Австралийский блогер Джейми Чжу (Jamie Zhu) был раскритикован пользователями сети после того, как нашел способ обманом попасть в бизнес-класс салона самолета авиалиний Cathay Pacific. Об этом пишет Business Insider.

Для осуществления замысла Чжу купил специальную обувь, фиксирующую ногу в определенном положении. Оказавшись внутри самолета в эконом-классе, он пожаловался стюардессе на то, что у него сломана лодыжка, и ему не хватает пространства для ног. Блогеру разрешили бесплатно пересесть в бизнес-класс, где ему предоставили соответствующий сервис.

Чжу рассказал о пранке на своем YouTube-канале и в Instagram. Некоторые пользователи отнеслись к его поступку позитивно, однако многие раскритиковали поступок Чжу. «Этот ролик должен называться "Как обманывать людей, чтобы получить больше внимания в соцсетях". Лузер», — высказался один из юзеров в комментариях к видео на YouTube.

В ответ на критику Чжу заявил, что снял видео ради веселья, заодно продемонстрировав высокий уровень сервиса Cathay Pacific. «Мы все пытались находить способ получить что-то бесплатно или по скидке, и только это я и сделал», — объяснил он.

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