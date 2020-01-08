Самбурская пожаловалась на «русское быдло» на Бали

Актриса и телеведущая Анастасия Самбурская пожаловалась на «русское быдло» во время отдыха на Бали (Индонезия). Свое недовольство она выразила в публикации в Instagram-аккаунте.

«Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло на пляже?» — начала пост Самбурская. По ее словам, спустя неделю спокойного отдыха кто-то из отдыхающих очень громко включил русский рэп через Bluetooth-колонку, из-за чего музыку было слышно «на весь пляж».

Ведущая выразила недоумение из-за такого поведения некоторых отдыхающих. Она также отметила, что у нее «есть мозг не устраивать быдло-баттл в ответ». «Почему вас блин не смущает, что вы не одни и тут люди, которые заплатили очень много денег, чтобы отдохнуть! А не потусоваться», — заключила Самбурская.

В комментариях люди разделились в оценках мнения актрисы. Одни не согласились с ней и призвали не требовать от других отдыхать только так, как хочет она сама. Другие поддержали ее, посчитав некорректным такое поведение и рассказали свои истории о сложностях на отдыхе. Так, kristina_lvova_v рассказала, как на Новый год поехала в Доминикану, где в один из вечеров для отдыхающих сделали караоке: соотечественники стали петь песни и «это было чудовищно».

Самбурская — новая ведущая шоу «Ревизорро» на канале «Пятница!», до этого проект вела Елена Летучая. Актриса также является одной из самых популярных Instagram-блогеров в России. На нее подписаны 10,8 миллиона пользователей. Также снимается в фильмах и сериалах.

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