Выступление Самбурской вырезали из эфира Первого канала

Первый канал вырезал из эфира выступление певицы и актрисы Настасьи Самбурской на премии «Шансон года». Об этом артистка рассказала в своем аккаунте в Instagram.

Самбурская отметила, что получила награду в номинации «Открытие» и спела со сцены песню «Алеша, ша!». Певица объяснила решение телеканала личной неприязнью к ней музыкального директора. «То есть я не нравлюсь одному человеку, и он решает, что все вы не увидите моего выступления», — написала она.

Фото опубликовано @samburskaya

Артистка предположила, что инцидент стал последствием ее отказа бесплатно сниматься в шоу «Три аккорда». Самбурская рассказала, что конфликты с каналом возникали и ранее: в 2015 году она снималась в шоу «Без страховки» и повредила обе ноги. Организаторы, по ее словам, не предложили ей компенсировать затраты на медицинскую помощь.

Певица обратилась с подписчикам с просьбой поддержать ее.

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