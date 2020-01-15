Российский блогер взобрался на пирамиду в Египте и угодил в тюрьму

Блогер российского происхождения Виталий Здоровецкий угодил в египетскую тюрьму после того, как взобрался на пирамиду в Гизе. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Здоровецкий опубликовал снимок, на котором видны только ноги на вершине пирамиды. «Не подобрать слов, чтобы описать, через что мне пришлось пройти в последние пять дней», — отметил он в подписи к посту. Блогер пояснил, что до этого неоднократно попадал в тюрьму, но этот раз был худшим из всех. «Я видел ужасные вещи, и никому такого не пожелаю», — заявил он.

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Блогер утверждает, что взобрался на пирамиду ради благой цели, и пообещал вскоре опубликовать видео восхождения. Он разместил в сторис фото американской модели Кинси Волански, его девушки, которая сопровождала его в Египте. Девушка стояла на фоне пирамиды, показывая на взбирающуюся по ней фигуру.

У Здоровецкого больше трех миллионов подписчиков в Instagram. Он неоднократно становился героем различных скандалов. Его несколько раз арестовывали за срывы спортивных соревнований, а также обвиняли в сексистских и расистских высказываниях.

В июне 2019 года с подачи Здоровецкого Волански в откровенном купальнике выбежала на поле во время решающего матча Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Когда ее догнали сотрудники службы безопасности, она не оказала сопротивления и покинула поле.

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