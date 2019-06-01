Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка

Во время решающего матча Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» на поле выбежала полураздетая девушка. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Болельщица, одетая в черный закрытый купальник, добежала почти до центра поля, где ее догнали сотрудники службы безопасности. Девушка не оказывала сопротивление и покинула поле. Матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» проходит на стадионе «Ванда Метрополитано».

Фото: Toby Melville / Reuters

Похожий инцидент произошел во время финала чемпионата мира-2018 в Москве. Тогда на поле выбежали активисты Pussy Riot, которые в итоге были задержаны полицией.

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