Женщину-судью облили кипятком во время футбольного матча

Во время матча в аргентинской футбольной лиге Сан-Хуана болельщик кинул термос с кипятком в арбитра Розану Паз. Об этом сообщает AS.

Женщина была ассистентом главного судьи матча «Маркесадо» — «Сан-Мартин». В конце матча один из помощников судьи допустил ошибку, остановив атаку хозяев поле. Разгневанный этим решением, один из фанатов «Маркесадо» бросил в Паз, не принимавшую участия в эпизоде, термос с кипятком.

46-летняя женщина рассказала, что почувствовала, как по ее спине течет горячая вода. Она попросила главного судью вылить на нее холодную воду. Паз сумела доработать до конца матча, а затем ее отправили в больницу. Врачи сказали арбитру, что она получила серьезный ожог.

Несмотря на произошедшее, женщина намерена продолжать работать в футболе. «Неважно, кто атакован: мужчина или женщина. Такого происходить просто не должно. Но я не собираюсь сдаваться», — заявила Паз.

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