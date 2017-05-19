Женщину впервые назначили судьей на матчи немецкой Бундеслиги

38-летняя полицейская Бибиана Штайнхаус будет работать главным судьей на матчах немецкой Бундеслиги в сезоне-2017/2018. Женщина выступит в этом качестве впервые в истории чемпионатов страны. Об этом сообщается на сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Список арбитров был оглашен в пятницу, 19 мая. Основное место работы Штайнхаус — правоохранительные органы города Ганновер. С 1999 года она является судьей DFB. Ранее она работала на матчах второго дивизиона чемпионата Германии. Также арбитр обслуживала матчи женских чемпионатов мира 2011 и 2015 годов, а также встречи на Олимпийских играх-2012.

7 мая мюнхенская «Бавария» обеспечила себе победу в Бундеслиге в сезоне-2016/2017. Этот титул стал для команды четвертым подряд. При этом мюнхенцы становились чемпионами 26 раз в своей истории.