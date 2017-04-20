Отказавшая от нижнего белья девушка-арбитр стала звездой Instagram

Бразильянка Дениз Буэно, обслуживавшая матч любительских футбольных команд «Десире» и «Спортинг» в качестве бокового судьи, стала звездой соцсетей.

Девушка решила обойтись без нижнего белья, а во время паузы, во время которой футболисты утоляли жажду, она намочила свою белую футболку. В таком виде она и попала на совместное со спортсменами фото и обрела популярность.

E mais um ☝️ A post shared by Denise Bueno (@denisebuenomusa) on Apr 18, 2017 at 9:06am PDT

За несколько дней число подписчиков на странице Буэно в Instagram выросло до 69 тысяч. При этом девушка просит уделять внимание ее профессиональным качествам, а не внешнему виду.

До прихода в профессию бразильянка снималась в реалити-шоу, а также работала моделью и ведущей на местном телеканале, но популярность обрели именно после фотографий с футбольного поля.