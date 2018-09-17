Российская чемпионка мира поделилась опытом содержания любовника

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Дарья Кондакова в Instagram-аккаунте обвинила бывшего любовника в мошенничестве и дала совет женщинам.

Кондакова подала в суд на мужчину, с которым встречалась около трех лет. По словам гимнастки, она вложила свои средства в фирму одежды SPSM, где ее бойфренд работал директором, и просила гимнасток российской сборной рекламировать компанию.

«Мы подали заявление о привлечении к уголовной ответственности на директора фирмы одежды SPSM. Также мы готовим иски от имени гимнасток сборной России, которые просили убрать фото с рекламы этой фирмы и получили отказ от директора», — написала Кондакова.

Спортсменка также заявила, что директор до сих пор должен ей денег. «Девочки, хочу обратиться ко всем вам, не совершайте моих ошибок, не доверяйте и не обеспечивайте мужчин, которые этого не ценят», — добавила она.

Кондакова — четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике. В 2011 году спортсменка получила благодарность от министра спорта, туризма и молодежной политики России за высокие спортивные достижения на чемпионате мира.

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