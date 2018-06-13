Китайского болельщика обокрали в Москве на миллион рублей

В Москве у футбольного болельщика из Китая похитили деньги и ценности на один миллион рублей. Об этом сообщает РБК.

«В дежурную часть обратился приезжий из Китая, который рассказал, что в кафе "Вокруг света" на Никольской улице у него похитили рюкзак», — заявил один из источников издания в ГУ МВД по Москве.

Сообщается, что в сумке было два билета на футбол, два планшета, два смартфона, а также около 30 тысяч юаней (около 300 тысяч рублей). Общий материальный ущерб китайского болельщика составил около одного миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

12 апреля британская журналистка Сара Рэйнсфорд рассказала, что московский таксист перед ответным матчем четвертьфинала Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом» вымогал деньги у болельщиков британской команды. По ее словам, таксист, довозивший двоих ее друзей от Лубянки до Пятницкой улицы, потребовал у них 10 тысяч рублей за проезд.

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