Таксист потребовал у британских болельщиков 10 тысяч рублей за поездку по Москве

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Московский таксист перед ответным матчем четвертьфинала Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом» вымогал деньги у болельщиков британской команды. Об этом в Twitter написала журналистка Сара Рэйнсфорд.

По ее словам, таксист, довозивший двоих ее друзей от Лубянки до Пятницкой улицы, потребовал у них 10 тысяч рублей за проезд. После отказа водитель запер болельщиков в машине и отказал им в требовании сфотографировать его лицензию. Рейнсфорд сообщает, что британцы заплатили две тысячи и были отпущены.

Ответный матч ЦСКА против «Арсенала» в рамках 1/4 финала Лиги Европы состоится 12 апреля в Москве. Первая встреча завершилась поражением красно-синих со счетом 1:4.

В июне 2017-го во время Кубка Конфедераций московский таксист взял с чилийского журналиста 50 тысяч рублей за поездку из Домодедово до гостиницы «Краун Плаза». После случившегося полиция задержала водителя.

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