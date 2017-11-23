Кержаков отсудил 222 миллиона рублей у обокравшего его бизнесмена

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в судебном порядке добился взыскания 222 миллионов рублей с воронежского бизнесмена Михаила Сурина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В середине 2016 года Сурин получил четыре года тюрьмы в колонии общего режима: как установил суд, в 2011 году бизнесмен обманом похитил у футболиста 300 миллионов рублей, пообещав вложить их в нефтезавод в Воронежской области. В марте 2017 года Сурин вышел на свободу по УДО.

Кержаков также требовал 50-процентную долю в организации-операторе строительства завода, суд ему отказал. Как уточняет «Коммерсантъ», представители футболиста обжалуют решение суда. По данным собеседника газеты из окружения Сурина, денег и имущества у предпринимателя нет и «не предвидится».

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Кержаков завершил карьеру 13 июля 2017 года в возрасте 34-х лет. В августе футболиста назначили на должность координатора юношеских команд «Зенита». Спортсмен заявил, что стал зарабатывать в десять раз меньше, чем во время игровой карьеры.

Игрок выступал за санкт-петербургский клуб с 2001-го по 2006 год и с 2010-го по 2017 год. За это время он трижды становился чемпионом России и один раз обладателем Кубка страны. Спортсмен стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, в его активе 233 гола.