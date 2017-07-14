Самый результативный российский нападающий XX века Александр Кержаков уходит из футбола. К 34 годам форвард, запомнившийся отечественным болельщикам не только россыпью голов, но и фразой «бил, бью и буду бить», установил не один рекорд. «Лента.ру» вспоминает самые яркие эпизоды карьеры Кержакова.

Ты помнишь, как все начиналось

В марте 2001 года он дебютировал в составе санкт-петербургского «Зенита». Ему было 18 лет. Свой первый мяч забил в июне, через три месяца после дебюта. Зато не кому-нибудь, а московскому «Спартаку»!

Кержаков быстро стал одной из звезд «Зенита», успешно выступая не только во внутреннем первенстве, но и в еврокубках. В 2006-м его пожелала приобрести испанская «Севилья». Сумма трансфера форварда в испанский клуб составила 5 миллионов евро. Тогда это казалось фантастикой — российским футболистом заинтересовались за рубежом, да не кто-нибудь, а одна из сильнейших команд Испании. Отечественные игроки никогда большим спросом у западных клубов, мягко говоря, не пользовались. Мини-бум случился только после успешного Евро-2008, но Кержаков прорубил окно в Европу еще раньше. У него был пятилетний контракт, но провел он на Пиренеях лишь два сезона, завоевал бронзовые медали чемпионата Испании, Кубок страны и Кубок УЕФА.

В 26 матчах за испанский клуб Александр забил 11 мячей. Одним из самых зрелищных был гол в игре с «Барселоной» 4 марта 2007 года. Получив мяч, российский нападающий быстро развернулся и пробил в нижний угол ворот, сравняв счет — 1:1.

После перерыва Кержаков заработал штрафной у ворот голкипера «Барсы». Его партнер по команде Даниэль Алвес забил гол, обеспечив «Севилье» победу над каталонцами.

Почему Кержаков покинул Испанию досрочно? После перемен на тренерском мостике — на пост наставника «Севильи» пригласили Маноло Хименеса — карьера россиянина в клубе пошла на спад. Он все больше времени проводил в запасе и в 2008-м вернулся в Россию — но не в «Зенит», как многие ожидали, а в московское «Динамо».

В первом сезоне за бело-голубых Александр не отличался результативностью, напоминая бледную тень самого себя: забил всего 7 мячей в 27 матчах. Тем не менее свою лепту в командный успех он внес и помог динамовцам завоевать бронзовые медали чемпионата России. Кержаков постепенно возвращался на свой бомбардирский путь — в 2009 году он забил уже 12 мячей, а в 2010-м вернулся в «Зенит», подписав с родным клубом контракт на четыре года.

Кержаков и сборная

Успехи сопровождали голеадора не только в клубах, но и в сборной России. Яркая игра на заре карьеры обеспечила Кержакову внимание со стороны тренерского штаба национальной команды. В 2002 году Олег Романцев пригласил 19-летнего футболиста в сборную. Дебют состоялся в товарищеском матче с командой Эстонии в Таллине 27 марта того же года. А летом Кержаков в компании с гораздо более матерыми товарищами поехал защищать честь страны на мундиале в Корее и Японии. Сборная выступила неудачно, и эта картина до сих пор стоит перед глазами отечественных болельщиков: заплаканный молодой форвард Дмитрий Сычев и не совсем еще юный Кержаков, его утешающий, уходят с поля после поражения от бельгийцев и вылета с чемпионата мира.

Тогда ни у кого не повернулся бы язык обвинять российских футболистов в нехватке мотивации или безразличии. Кержаков, в отличие от Сычева, продолжил успешно представлять страну на международном уровне. Дебютный гол за сборную он забил в августе 2002-го, но уже под руководством Валерия Газзаева.

Отдельно стоит напомнить, почему Кержаков не был в составе сборной во время триумфального Евро-2008. Дело в том, что форвард, лучший бомбардир отборочного цикла к тому континентальному первенству, провел не лучший год в «Динамо» и тогдашний тренер сборной Гус Хиддинк его отцепил от состава.

Далее последовал целый ряд важных мячей в карьере Кержакова.

12 октября 2012 года он забил единственный мяч в ворота португальцев в матче отборочного цикла к чемпионату мира в Бразилии. Де-факто тот гол оказался решающим, и сборная в кои-то веки вышла на крупный турнир без лишней нервотрепки. На самом ЧМ он стал автором первого гола национальной команды на турнире, поразив ворота сборной Южной Кореи.

После бесславного вылета с чемпионата мира Кержаков не опустил рук. 3 сентября 2014 года на товарищеском матче против Азербайджана Кержаков забил свой 27-й мяч за сборную России и обошел прежнего рекордсмена по этому показателю, Владимира Бесчастных.

В перерыве между голом португальцам и новым бомбардирским рекордом в сборной Кержаков успел вписать свое имя в футбольные анналы как самый результативный игрок чемпионата России. 28 сентября 2013 года в матче со столичным «Спартаком» Кержаков забил 208-й мяч в карьере, обойдя Олега Веретенникова (207).

Закат бомбардира

Несмотря на поток критики и негатива, сопровождающий многих выдающихся спортсменов, Кержаков продолжал выступать и на четвертом десятке лет. Да, в последнее время уже не мог похвастать былой скоростью и выносливостью, но голевое чутье никуда не делось. В 2016-м он завершил карьеру в сборной, и в «Зените» играл все меньше. Но даже в те редкие минуты в концовках, когда тренер выпускал его на поле, умудрялся забивать.

Непростой характер осложнил ему жизнь при общении с некоторыми наставниками, однако Кержаков не отступал от своих принципов. Когда в «Зените» его списали со счетов, он ушел в аренду в швейцарский «Цюрих», отметившись 5 голами в 17 матчах в чемпионате. Реанимировать карьеру не удалось, но попылить на прощание — вполне.

Приятно, что Кержаков остается в родном клубе: теперь он — координатор юношеских команд «Зенита». В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба. Уж он-то знает, насколько важно вовремя разглядеть молодой талант и обеспечить ему подходящие условия для развития.

Бить больше Кержаков не будет, но принести пользу «Зениту» и своему виду спорта сможет немалую. Отечественные болельщики навсегда запомнят Александра как лучшего бомбардира в истории российского футбола и просто хорошего парня. Парня, которому не было все равно тогда, в 2002-м, не будет все равно и сейчас.

