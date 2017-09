В своём стиле 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ ...... А.Б.Градский,сорри. #шурин #вечер #суббота #отдых #дача #relax

A post shared by Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) on Sep 2, 2017 at 11:25pm PDT