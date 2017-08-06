Кержаков назвал самый важный гол в своей карьере

Видео: История «Зенита» / YouTube

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков назвал первый гол в составе санкт-петербургской команды самым важным в карьере. Об этом сообщается на сайте клуба. Видеозапись опубликована на YouTube-канале «История "Зенита"».

Форвард отличился в матче с московским «Спартаком», который состоялся 30 июня 2001 года. «Для меня тот гол "Спартаку" самый главный и самый важный. Это точка отсчета. Без него вряд ли бы что-то произошло», — рассказал Кержаков.

34-летний игрок завершил карьеру 13 июля. Его назначили на должность координатора юношеских команд системы «Зенита».