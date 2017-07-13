Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков завершил карьеру футболиста. Об этом сообщил президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Он закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет. Мы организуем достойные проводы. Может быть, с другими нашими звездами», — сказал Фурсенко, не уточнив дату.

Кержаков назначен на должность координатора юношеских команд системы «Зенита».

Кержаков выступал за сине-бело-голубых с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. За это время он трижды становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка страны и один раз обладателем Кубка страны. Форвард также играл за испанскую «Севилью» (2007-2008), московское «Динамо» (2008-2009) и швейцарский «Цюрих» (2016). За национальную сборную России Кержаков провел 91 матч, в которых забил 30 мячей.