Росрыболовство вызовет Кержакова для разъяснений из-за фото с лососем

Росрыболовство вызовет бывшего форварда санкт-петербургского «Зенита» Александра Кержакова для дачи разъяснений в качестве свидетеля после того, как спортсмен опубликовал в Instagram фото с лососем, выловленным в Онежском озере. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Александр Кержаков будет приглашен для дачи разъяснений в качестве свидетеля. Нарушителю, которого еще предстоит найти, грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Ранее в среду Кержаков пообещал выпустить несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро.

Во вторник, 11 июля, в отношении 34-летнего футболиста завели дело об административном правонарушении за ловлю лосося в Онежском озере.