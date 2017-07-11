Против Кержакова завели дело за фото с лососями

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кержакова завели дело об административном правонарушении за ловлю лосося в Онежском озере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западное управление Росрыболовства.

«В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира", проводится административное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили в управлении.

В понедельник ,10 июля, отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия заинтересовался публикацией Кержакова в Instagram, на которой он изображен с четырьмя лососями. Ловля этой рыбы на территории Карелии и Вологодской области запрещена. За возможное нарушение правил добычи водных биологических ресурсов (статья 8.37 КоАП) форварду грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.

В сезоне-2016/17 34-летний форвард провел 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.