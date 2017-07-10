Кержакову пригрозили штрафом из-за фотографии с лососями

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков может быть оштрафован за ловлю лосося в Онежском озере. Об этом сообщает «КарелInform» со ссылкой на отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия.

Ведомство заинтересовалось публикацией спортсмена в Instagram, на которой он изображен с четырьмя лососями. Ловля этой рыбы на территории Карелии и Вологодской области запрещена. За возможное нарушение правил добычи водных биологических ресурсов (статья 8.37 КоАП) форварду грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.

«Мы начнем сейчас проверять эту информацию, выйдем на Кержакова, спросим, где он поймал эту рыбу. Если скажет, что в Карелии или Вологде, то тогда будем его привлекать», — отметили в ведомстве.

В сезоне-2016/2017 Кержаков провел 27 матчей за «Зенит», в которых он отметился пятью забитыми мячами. Контракт 34-летнего футболиста с клубом истек 30 июня, в данный момент он находится в статусе свободного агента.