Кержаков пообещал выпустить несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков пообещал выпустить тысячи мальков лосося в Онежское озеро. Об этом написал на своей странице в Instagram.

«О том, что лосось запрещен к вылову в Онеге, я узнал только из Интернета и, естественно, не сделал бы фото с этой редкой рыбой. После того, какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро», — написал Кержаков. Спортсмен не уточнил, где намерен взять мальков.

Во вторник, 11 июля, в отношении футболиста завели дело об административном правонарушении за ловлю лосося в Онежском озере. 34-летнему форварду грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.

10 июля, отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия заинтересовался публикацией Кержакова в Instagram, на которой он изображен с четырьмя лососями.