Кержаков нашел вторую работу

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков стал экспертом и аналитиком телеканала «Матч ТВ». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте канала.

В круг его обязанностей войдет ведение тематических передач о футболе, анализ трансляций, экспертная оценка событий в мире футбола, участие в эфирах, комментирование главных матчей Российской футбольной премьер-лиги и других турниров.

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18 июля игрок команды по болотному футболу Spb Lakes Михаил Зеленский предложил Кержакову возобновить карьеру в его клубе. 34-летний форвард объявил о решении повесить бутсы на гвоздь 13 июля. Его назначили на должность координатора юношеских команд системы «Зенита».

Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. За это время он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и однажды — Кубок страны. Кроме того, он выступал за «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих».