Кержакову предложили возобновить карьеру в болотном футболе

Игрок команды по болотному футболу Spb Lakes Михаил Зеленский пригласил в клуб бывшего нападающего санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александра Кержакова. Об этом сообщает Sportbox.ru.

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«В хороших болотах приятно играть и даже полезно для здоровья. Там нет пиявок и лягушек, вполне себе отличная жижа. Я бы хотел обратиться к Александру Кержакову. Приглашаю его принять участие в одном из наших матчей по болотному футболу. Уверен, для него это будет интересный опыт», — рассказал Зеленский.

13 июля Кержаков объявил о завершении карьеры футболиста. 34-летний нападающий был назначен на должность координатора юношеских команд системы «Зенита».

Соревнования по болотному футболу проводятся на площадке размером 60 на 35 метров с заболоченной почвой. Чемпионаты мира ежегодно проходят в финской деревне Хюрюнсалми с 1998 года, Spb Lakes — победитель ЧМ-2017.