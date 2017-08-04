Кержаков поведал о десятикратном снижении зарплаты на новой должности в «Зените»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков заявил, что на должности координатора юношеских команд системы клуба он зарабатывает более чем в десять раз меньше, чем во время игровой карьеры. Слова спортсмена приводит «Советский спорт».

Кержаков отметил, что ему хватает средств на жизнь, несмотря на снижение зарплаты. «Мои потребности не так велики. Если бы дальше и не работал, денег хватило бы на всю жизнь. Для меня новая должность — в первую очередь возможность самореализации. Хочу расти как личность», — рассказал форвард.

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Он подчеркнул, что в будущем хотел бы получить тренерскую лицензию, однако сейчас сосредоточен на получении знаний в области спортивного менеджмента.

34-летний форвард объявил о решении повесить бутсы на гвоздь 13 июля. Его назначили на должность координатора юношеских команд системы «Зенита». Позднее стало известно, что Кержаков также войдет в число экспертов телеканала «Матч ТВ».

Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. За это время он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и однажды — Кубок страны. Кроме того, он выступал за «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих».