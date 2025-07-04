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22:21, 3 июля 2025Бывший СССР

Запад потребовал от Киева захоронить наемников ВСУ на территории Украины

ТАСС: Иностранные государства требуют захоронить наемников ВСУ на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Несколько иностранных государств обратились к Киеву с требованием захоронить их наемников, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), на территории республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Связано это с нежеланием условной Британии получить кладбища со своими гражданами, уничтоженными на территории Украины», — пояснили там. Конкретные страны, выступившие с соответствующим требованием, не называются.

Ранее сообщалось, что тело британского наемника Бенжамина Лео Бергесса, ликвидированного в Сумской области, кремировали в Киеве.

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