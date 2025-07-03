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22:17, 3 июля 2025Экономика

США установят пошлины в отношении около 100 стран

Глава Минфина Бессент: США установят пошлины в 10% в отношении около 100 стран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Скотт Бессент

Скотт Бессент. Фото: Reuters

Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США установят таможенную пошлину в размере 10 процентов в отношении стран, которые ведут торговые переговоры с Вашингтоном добросовестно. Об этом он высказался в эфире Bloomberg TV.

Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп намерен поощрить тех, кто ведет переговоры добросовестно. «Я думаю, что будет около 100 стран, которые получат минимальную ответную пошлину в 10 процентов, а дальше мы посмотрим», — уточнил он.

По словам министра, до 9 июля можно ожидать «череду сделок» США с другими странами.

Ранее Палата представителей США приняла проект Трампа по налогам и госрасходам. За инициативу выступили 218 конгрессменов, 214 — против.

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