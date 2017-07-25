Бывший игрок сборной России Александр Кержаков выбрал пять лучших голов международного чемпионата «Футбол для дружбы». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Пятое место досталось капитану Оранжевой сборной Дружбы чешскому полузащитнику Роману Гораку. Четвертым стал представитель Фиолетовой команды бразилец Хуан Фернандес, два других его забитых мяча Кержаков отправил на третью и вторую позицию соответственно. На первом месте оказался гол полузащитника Оранжевой сборной Дружбы аргентинца Ивана Каско.

Чемпионат объединил представителей 64-х стран, в том числе детей — девочек и мальчиков, включая детей из Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америк. По итогам открытой жеребьевки, юные 12 летние футболисты образовали 8 международных сборных Дружбы. Чемпионат прошел по олимпийской системе. Команды, выбывшие на этапе четвертьфиналов и полуфиналов, провели друг с другом серию дружеских встреч.

