Детский пресс-центр программы «Футбол для дружбы» начал работу в 64 странах

Детский пресс-центр международной социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» начал работу в 64 странах. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как часть глобальной инициативы, двенадцатилетние дети: мальчики и девочки из Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америк, готовят материалы для СМИ и внешних информационных ресурсов проекта. Основная идея заключается в возможности детям говорить о детях и готовить медийные материалы о международных послах программы, которые продвигают важнейшие человеческие ценности, такие как: мир, дружба и равенство.

«Я верю, что возможность принять участие в такой восхитительной инициативе программы в этом году в России заставит нас – детей, проснуться. Я хочу добавить в свой профессиональный багаж множество добрых историй о мероприятиях программы и участниках со всего мира. верю, что встречу новых друзей и установлю с ними связь на долгие годы», — рассказал юный журналист из Бразилии Эдуардо Морейро Боргес.

Ключевые события пресс-центра пройдут в Санкт-Петербурге с 26 июня по 3 июля, когда все участники встретятся друг с другом во время главных событий пятого сезона

Юные журналисты будут работать по четырем основным направлениям: международный детский ТВ канал, новые медиа – социальные сети и блоги, сайт «Футбол для дружбы», а также новости для материалов для ведущих спортивных СМИ мира. Дети будут освещать все события первого чемпионата по футболу для дружбы и детского международного форума.

