В Санкт-Петербурге стартовал пятый сезон проекта «Футбол для дружбы»

В Санкт-Петербурге стартовал пятый сезон проекта международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», организованной официальным партнером ФИФА и Чемпионата мира по футболу 2018 компанией ПАО «Газпром». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В Петербург прибыли делегации из 64 стран из Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки. Представитель федерации футбола Латвии Ренарс Кригерс восхитился архитектурой города. «Приятно видеть, что 64 страны объединились благодаря детям в таком прекрасном месте. Дети максимально вовлечены в активности программы и мы почти их не видим, но я точно знаю, что у Якобса и Йоренс появилось 126 новых друзей», — сказал он.

Футболисты — 12 летние послы ценностей программы объединены в 8 международных сборных дружбы. Юные журналисты работают в Международном детском пресс-центре и вместе с взрослыми представителями СМИ прямо с площадок мероприятий в Санкт-Петербурге ведут репортажи на собственном ТВ канале и радио, создают контент для сайта и социальных сетей, выпускают ежедневную газету и готовят материалы для ведущих спортивных СМИ мира.

В составе международных делегаций юных участников в городе на Неве сопровождают взрослые представители делегаций стран-участниц, включая официальных лиц футбольных федераций и ассоциаций, международных социальных программ, известных журналистов, а также родителей, учителей и тренеров детей.

Дети пройдут тренировочные сборы в спортивном лагере дружбы, где помимо установления игровых связей и определения командной тактики юные спортсмены примут участие в звездных мастер-классах от известных футболистов, проникнутся духом ценностей программы на олимпийском уроке и поучаствуют в тимбилдингах.

Международный детский социальный проект «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Проект объединяет детей разных национальностей, разного пола, разных физических возможностей. Дружба, мир и равенство - ключевые ценности, которые продвигают участники «Футбола для дружбы». Цель проекта — развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран. Ключевые ценности, которые поддерживают и продвигают участники, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.