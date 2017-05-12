Воспитанники «Детской деревни — SOS» провели матч с игроками академии «Зенита»

Воспитанники «Детской деревни — SOS» в городе Пушкин провели товарищеский матч с игроками из академии санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Встреча прошла на поле академии «Зенита» и завершилась вничью. В матче приняли участие игроки в возрасте 12 и 13 лет, причем вратарь и два полевых игрока санкт-петербургского клуба выступили в составе команды «Деревни», а футболисты гостей заняли аналогичные позиции в составе соперника. Игра была организована в поддержку ценностей детского международного социального проекта компании «Газпром» «Футбол для дружбы».

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов отметил важность подобных мероприятий.

«Детские эмоции неподдельные и самые настоящие, глаза юных спортсменов никогда не обманывают. Приятно, что победила дружба! Это не первая дружественная встреча воспитанников академии "Зенит" и детей из деревни SOS. Хочется видеть такие мероприятия как можно чаще. Мы уже давно дружим, и многие игроки "Зенита" оказывают поддержку», — рассказал Константин Зырянов.

«Искренне благодарим проект "Футбол для дружбы" за прекрасную инициативу проведения товарищеского матча. Дружеская атмосфера игры, спортивный азарт, интересная игра смешанных команд, общение с легендарными игроками "Зенита" навсегда останутся в памяти наших мальчишек. Мечты, действительно сбываются! Спасибо всем, кто помогает детям поверить в чудо!» — поделилась эмоциями после встречи представитель «Деревни — SOS» Елена Милохова.

«Детские деревни – SOS» — благотворительная организация, поддерживающая детей-сирот и малышей, оставшихся без попечения родителей. Это сообщество из 10-15 семей, состоящих из приёмной мамы и пяти-семи детей.