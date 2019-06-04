Пранкер рассказал об участии в акции прервавшей матч полуголой модели

Российский пранкер Виталий Здоровецкий рассказал об участии в акции американской модели Кинси Волански, прервавшей финальный матч Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (0:2). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Здоровецкий заявил, что пришел на матч с накладной бородой, так как находится в стоп-листе почти каждого стадиона мира. «Мне хотелось посмотреть вживую, как Кинси сделает это, и поддержать ее», — отметил он. По словам пранкера, если бы он смог выбежать на поле, то также показал бы надпись «Виталий без цензуры».

Россиянин вспомнил, что во время финала чемпионата мира по футболу 2018 года хотел выбежать на поле, но стюарды поймали его во время сканирования паспорта болельщика.

Акция Волански прошла 1 июня. Девушка, одетая в черный закрытый купальник, добежала почти до центра поля, где ее догнали сотрудники службы безопасности. Она не оказала сопротивления и покинула поле.

Позже выяснилось, что модель состоит в отношениях с Здоровецким. На ее купальнике было написано Vitaly Uncensored — так называется блог Здоровецкого на YouTube, где он выкладывает розыгрыши прохожих с полураздетыми девушками.

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