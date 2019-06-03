Выходку полуголой модели в финале ЛЧ оценили в миллионы долларов

Поступок модели Кинси Волански в финале Лиги чемпионов эквивалентен рекламе стоимостью почти в четыре миллиона долларов, подсчитали эксперты компании Apex Marketing Group. Об этом сообщает бизнес-журналист Даррен Ровелл в своем Twitter-аккаунте.

По данным RMC Sport, именно столько стоит реклама во время такого масштабного события, как финал еврокубка. Матч «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» посмотрели 300 миллионов зрителей по всему миру.

Волански появилась на поле в первом тайме финала Лиги чемпионов в черном закрытом купальнике. Модель оказалась подругой российского пранкера Виталия Здоровецкого, а надпись на купальнике рекламировала его YouTube-канал. После того как Волански выбежала на поле, количество ее подписчиков в Instagram резко возросло.

Матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» завершился победой мерсисайдцев со счетом 2:0. Красные в шестой раз в своей истории завоевали главный клубный трофей Европы.

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