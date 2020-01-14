Популярная блогерша совершила каминг-аут

Популярная блогерша Никки де Ягер (Nikkie de Jager), известная как NikkieTutorials, совершила каминг-аут — она заявила, что является трансгендером. Рассказ об этом появился в новом ролике на канале.

«Пришло время стать свободной. Я была рождена в неправильном теле. Это значит, что я трансгендер», — сказала она. По словам 25-летней Ягер, выпускающей на YouTube видео о косметике и красоте, решение публично рассказать об этом было принято после того, как ей посыпались угрозы направить в СМИ информацию о том, что в детстве она была мальчиком.

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Блогерша подчеркнула, что всегда собиралась рассказать об этой детали ее личной биографии, но не хотела выделять себя таким образом, чтобы ее считали особенной. «Тема номер один на моем канале — моя любовь к косметике. И это никак не изменится», — подчеркнула Ягер.

Она также рассказала, как мать, узнав о беременности, не делала ультразвуковое исследование (УЗИ) для определения пола и была уверена, что будет девочка. По словам блогерши, с детства она чувствовала, что не мальчик, поэтому уже к 7-8 годам отрастила волосы и стала почти всегда носить женскую одежду.

Ягер заметила, что во время взросления ее поддерживали мать и учителя, а многие одноклассники признавали в ней девочку. В возрасте 14 лет Ягер начала принимать гормоны, а полностью завершила процесс перехода в возрасте 19 лет, уже снимая видео на YouTube.

Никки де Ягер — бьюти-блогерша, выпускающая видео на YouTube под ником NikkieTutorials. Первые ролики она начала публиковать в 2008 году, слава пришла к ней в 2015-ом после публикации видео «Сила макияжа» (The Power of Makeup), ставшего вирусным. В настоящее время на канал подписаны 12,7 миллиона человек.

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