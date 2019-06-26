Российский ведущий сделал каминг-аут и рассказал о «лечении» от гомосексуализма

Журналист и телеведущий Павел Лобков рассказал, как его пытались «вылечить» от гомосексуализма в СССР. Его рассказ опубликовал фонд «СПИД.Центр» на своем сайте.

По его словам, это произошло в 1985 году в Ленинграде (бывшее название Санкт-Петербурга). «Мне было лет 17, и у всех было общее представление, что "гомосексуализм" является болезнью, которую нужно лечить», — отметил Лобков.

Для лечения были открыты кабинеты «семейной консультации», вспоминает ведущий. «Я пришел туда. В углу огромной, гигантской барской комнаты сидел доктор. Я изложил ему свою проблему и получил ответ, что мне нужно идти в третий психоневрологический диспансер», — рассказал он.

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Лобков направился к врачу Борису Аронову, который сказал, что он воспользуется аверсивной терапией, чтобы вырабатывать «отвращение к мужскому полу». Сначала у журналиста попросили подробно описать процесс знакомства и сексуального контакта. После доктор занялся гипнозом.

«Официально я был под гипнозом, но на самом деле ничего у него, конечно, не вышло, потому что мне было ужасно смешно. Ну попробуйте 17-летнего мальчика ввести в состояние гипноза», — объяснил Лобков. Ведущий решил подыграть доктору. Он пояснил, что в итоге его определили к врачу, которая посоветовала не слушать Аронова, а «жить как живешь».

Лобков отметил, что в настоящее время «модно культивировать травму, быть слабым, модно быть зависимым, торговать своими болячками». Однако он подчеркнул, что не получил какую-либо травму от встречи с доктором, потому что учился сопротивлению. «Сейчас такому сопротивлению, по большому счету, уже не учат. А стоило бы», — заключил журналист.

Павел Лобков — журналист, ведущий телеканала «Дождь». Ранее работал на Пятом канале, был ведущим, корреспондентом и обозревателем на НТВ, автор и ведущий программы «Растительная жизнь». 1 декабря 2015 года он объявил, что с 2003-го является носителем ВИЧ-инфекции. Лобков входит в попечительский совет фонда «СПИД.Центр».

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