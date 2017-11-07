Лобков в форме американского военного пособирал биоматериал на улицах Москвы

Видео: Телеканал Дождь / YouTube

Ведущий канала «Дождь» Павел Лобков переоделся в американского военного и отправился в центр Москвы, чтобы посмотреть, согласятся ли россияне сдавать биоматериал в Пентагон. Результаты эксперимента канал показал в коротком ролике.

Лобков в бежевом костюме и белой фуражке, имитируя американский акцент, во время празднования Дня народного единства прошелся по Площади Революции и прилежащим улицам, попросив москвичей и гостей столицы поплевать в пробирку. Ведущий прямо заявлял, что хочет вывезти за границу их ДНК. Часть не соглашалась, говоря, что сдали «все, что можно, еще в том году».

Один из опрашиваемых предположил, что «американский военный» использует пробы для того, чтобы зомбировать россиян. Лобков заверил, что зомбировать будут «только чуть-чуть», на что респондент заметил, что его это «уже не проймет».

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Некоторые восприняли опыт со всей серьезностью. Девушка, у которой ведущий попросил слюну, спросила «прикалывается» ли он над русскими. «Вы очень зря это делаете. Нас не победить вообще-то. Вас нас не понять, понимаете?» — заявила она (орфография сохранена).

Другие с любопытством пошли на участие в эксперименте. Один из участников сначала плюнул в пробирку, а затем предложил еще и пописать туда. Другой мужчина на обещание Лобкова клонировать русских и развязать этническую войну с улыбкой ответил «с удовольствием!», пожелал удачи по-английски и отправился дальше.

В конце октября президент России Владимир Путин рассказал, что по всей стране «целенаправленно и профессионально» собирают биоматериал российских граждан разных этносов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что за этим стоят некие эмиссары и неправительственные организации.

Вслед за этими заявлениями канал «Россия 24» выпустил сюжет о неоднократных попытках вывезти за границу биоматериал россиян.

В июле 2017 года RT со ссылкой на сайт госзакупок США сообщал, что американские военные намерены купить образцы тканей россиян европеоидной расы, а именно образцы молекул РНК, участвующих в реализации генетической информации человека, а также синовиальная жидкость, обеспечивающая подвижность суставов.