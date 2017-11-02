Лобков переоделся в женщину и поговорил сам с собой о Матильде

На сайте телеканала «Дождь» появилась видеозапись, на которой ведущий Павел Лобков, одетый в костюм главной героини фильма Алексея Учителя «Матильда», дает себе интервью.

Балерина-Лобков сравнивает профессии танцовщицы и проститутки, высказывается о Николае II и кинематографической ценности скандальной картины.

«Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Фильм появился на экранах кинотеатров 26 октября. За первую неделю проката ленту посмотрели более миллиона россиян. По итогам минувших выходных фильм собрал около 230 миллионов рублей. По сборам первого уик-энда «Матильда» заняла 4-е место среди сотни картин российского производства, вышедших в этом году.

Режиссер фильма заявил, что низкие кассовые сборы связаны с отсутствием рекламы на центральном телевидении.

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно пыталась препятствовать премьере фильма, который, по ее мнению, может оскорбить чувства верующих.

Павел Лобков уже появлялся на публике в эксцентричных образах. В апреле в центре Москвы ведущего телеканала «Дождь», прогуливавшегося в костюме пениса, задержали полицейские. Они забрали у журналиста наряд и выписали штраф в размере 500 рублей.

Перед задержанием Лобков успел сфотографироваться рядом с установленным столичными властями гигантским пасхальным яйцом.