Чайке пожаловались на журналиста Лобкова в костюме пениса

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил провести проверку в связи с тем, что журналист Павел Лобков гулял в центре Москвы в костюме пениса. Соответствующее обращение парламентарий направил на имя генпрокурора Юрия Чайки, передает «Интерфакс».

«Несколько дней назад, в канун православной Пасхи, известный московский телеведущий и активист Павел Лобков появился на улицах Москвы в провокационном и оскорбительном виде — в костюме мужских гениталий», — пишет Милонов.

Особенно циничным фактом, продолжает он, является то, что Лобков «в своем "перформансе" задействовал городское уличное украшение — праздничные пасхальные яйца, которыми декорированы главные столичные улицы и магистрали».

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По словам законодателя, в его адрес стали поступать обращения от людей, которые были возмущены поступком представителя СМИ и расценили его действия как глумление над пасхальными символами.

В связи с этим депутат просит Чайку проверить действия Лобкова на предмет нарушения статей УК РФ по факту оскорбления чувств верующих и проявления экстремизма.

14 апреля журналист телеканала «Дождь» записывал сатирический сюжет для программы «Бремя новостей» (соведущая Лобкова в этой передаче —

Ксения Собчак). Как пояснил канал, этот сюжет был посвящен инсталляциям на улицах Москвы. Задержали репортера, одетого в напоминающий половой орган надувной костюм, в районе улицы Никольская за нарушение общественного порядка. 49-летнего журналиста доставили в ОВД «Китай-город». В тот же день его оштрафовали на 500 рублей, изъяли реквизит и отпустили.