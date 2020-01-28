Богатая шестилетняя блогерша из России отпраздновала день рождения с Киркоровым

Шестилетняя блогерша из России Настя Радзинская, которую Forbes в 2019 году включил в тройку богатейших в мире, отпраздновала день рождения с артистами Филиппом Киркоровым и Александром Реввой. Видео с праздника опубликованы на ее странице в Instagram.

В одном из роликов видно, как Ревва вызывает Радзинскую на сцену, пока Киркоров поет песню «Стеснение пропало». На кадрах другой записи Ревва исполняет песню «Алкоголичка», в то время как дети танцуют на сцене. Также на заднем плане танцует отец блогерши.

В подписи к видео семья Радзинских поблагодарила выступавших артистов, а также детей российских знаменитостей, которые присутствовали на дне рождения. Помимо детей Киркорова, в празднике приняли участие дети Игоря Николаева и Кристины Орбакайте.

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Николаев также опубликовал видео с праздника в своем аккаунте. В одном из роликов Радзинская исполняла песню «Тебя поздравит Настя!», музыку и стихи к которой написал сам Николаев. На другом видео Ревва подошел к дочери Николаева Веронике, когда пел песню «Чика», героиню которой зовут Вероника.

Судя по геотегам, праздник проходил в американском городе Майами, а его организацией занималось агентство Киркорова Phill Party.

В конце 2019 года издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира. Радзинская заняла в этом списке третье место. Журнал оценил годовой доход девочки в 18 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей). В настоящий момент на YouTube-каналы россиянки, основным из которых является LikeNastya, подписаны более 107 миллионов пользователей, а ее видео были просмотрены 42 миллиарда раз.

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