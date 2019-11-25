Выбравшаяся из гигантских долгов блогер дала советы по экономии

Американская блогерша Сэнди Смит (Sandy Smith) рассказала, как выбралась из финансовой дыры, в которую попала несколько лет назад. Как сообщает Newsday, этот путь занял у нее шесть лет.

В 2009 году Смит подсчитала, что задолжала в общей сложности 130 тысяч долларов (8,2 миллиона рублей по нынешнему курсу). По словам женщины, увидев эту цифру, она была шокирована. «Я подумала про себя: "У меня ничего нет. У меня нет дома. У меня нет бизнеса. У меня есть только этот долг"», — объяснила блогерша.

Женщина завела личный блог, где документировала избавление от долгов. Она отслеживала расходы, писала о своих проблемах и шагах к финансовой грамотности. Вскоре площадка стала помогать и другим людям: там Смит вместе с такими же, как она, обсуждала экономное расходование средств.

Смит вспомнила, что главным методом экономии денег стал принцип «не тратить». Она сравнила его с диетой, которой придерживаются худеющие, — однако в этом случае цель в том, чтобы кошелек «стал толстым, а не худым». «Но есть много способов сократить расходы даже при совершении покупок», — заметила женщина.

Блогер посоветовала ходить в магазин строго со списком покупок, так как это позволяет не тратить лишних денег. Еще один из ее принципов — обязательно использовать купоны на скидку или пользоваться специальными предложениями на товары. Также она порекомендовала тем, кто хочет сэкономить, обратить внимание на продукцию собственной торговой марки магазина, так как она, как правило дешевле, а по качеству не уступает дорогим аналогам.

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