Нелепая ошибка на американском «Поле чудес» настроила фанатов против шоу

Зрителей шоу «Колесо фортуны» (прототип «Поля чудес») возмутило поведение ведущего программы Пэта Сейджака (Pat Sajak) по отношению к участнице Кристен Шоу (Kristen Shaw), давшей правильные ответы. По условиям, она должна была отгадать четыре слова в кроссворде. Ее варианты оказались верными, однако во время перечисления слов она использовала для связки союз «и» (and), который засчитали как часть ответа, в результате чего последнее слово не поместилось в пустые клетки.

Чтобы решить «кроссворд», участник «Колеса фортуны» должен перечислить слова, которые были загаданы. Шоу назвала четыре верных слова: «правый», «футбол», «левый» и «Салли». «Правый, футбол, левый и Салли», — произнесла женщина. Из-за союза «и» в пустые окошки не влезло слово «Салли».

Ведущий викторины объяснил, что перед ответом пытался предупредить участницу. «В большинстве случаев я предостерегаю игроков, чтобы они ничего не добавляли, и вы, возможно, даже не слышали, как вы это говорите, но вы произнесли «и» с последним словом, и мы должны придерживаться правил», — сказал Сейджак, подойдя к участникам.

Шоу проиграла около двух тысяч долларов. Следующая участница ответила на загадку правильно и опередила ее.

Поклонникам «Колеса фортуны» стало жаль допустившую досадную ошибку американку. Они высказывали свое возмущение в Twitter. «Подловил на "и" в кроссворде. Черт, чувак», — негодовал один из зрителей. Некоторые призвали к изменению правил шоу. «Они могут легко изменить правило, чтобы разрешить "и»"как часть вашего устного ответа», — предложил пользователь с ником Total D. Его поддержали и другие блогеры.

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